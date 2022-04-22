سبق وطالب الرئيس عباس بعدم اللقاء به.... الصالحي: نتيجة اللقاء مع الوفد الامريكي، صفر مكعب

وطن: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، ان اللقاء مع الوفد الأمريكي أمس، هو صفر مكعب، ذلك ان الامريكيين ينطلقون من مطالبة الطرفين "الاسرائيلي والفلسطيني)"بوقف التصعيد، كما ينطلقون من الاحجام عن أي بحث سياسي لجوهر قضية إنهاء الاحتلال.

وأضاف في تصريح صحفي مقتضب، وصل وطن، صباح اليوم الجمعة، يقول: وفي النهاية فإن كل المساعي الأمريكية هي للتضليل وهي تقوم على بعض المناشدات والمطالبات لحكومة اسرائيل من موقع الحلفاء الذين يشاطرونها مفهومها الأساسي بالتقسيم الزماني والمكاني للصلاة في الأقصى.

كما شدد الصالحي على ضرورة مصارحة شعبنا بذلك، بدل تكرار ذات التصريحات عند كل لقاء مع الأمريكيين.

وكان الأمين العام لحزب الشعب قد طالب قبل أيام الرئيس محمود عباس بعدم استقبال ولقاء الوفد الأمريكي، وذلك لعدم جدوى الرهان على الوعود الأمريكية، مؤكداَ ان "الادارة الامريكية متواطئة تماما مع الاحتلال ولم تفي كالعادة بأي من تعهداتها".