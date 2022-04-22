فيديو| آلاف المواطنين يحاولون الوصول للقدس لأداء الجمعة الثالثة من رمضان في "الأقصى "

وطن: توافد آلاف المواطنين من الاراضي الفلسطينية كافة، الى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى المبارك.

ومنع جنود الاحتلال المواطنين عبر معبر بيت لحم من الوصول الى مدينة القدس، فيما نجحت اعداد كبيرة من المواطنين من اجتياز حاجز قلنديا والوصول الى المدينة المقدسة.

وكان المسجد الاقصى قد شهد صباح اليوم مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والمعتكفين والمصلين فيه، أسفرت عن عديد من الاصابات.