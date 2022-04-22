الاحتلال يعتقل 9 مقدسيين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تسعة شبّان من أنحاء متفرقة في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت فجرا، بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وتصدى لها الشبّان بإشعال الإطارات المطاطية وإطلاق الألعاب النارية صوب الجنود.

وخلال المواجهات، اعتقلت قوات الاحتلال محمد كمال عبيد من البلدة، عقب الاعتـداء عليه ورشه برذاذ الفلفل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر جنوب شرق المدينة، واعتقلت ستة من شبانها.

وفي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من حي راس العمود.

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