فيديو| اندلاع حريق في أحد أشجار "الأقصى" بسبب قنابل غاز الاحتلال

وطن: اندلع حريق، صباح اليوم الجمعة، في أحد الأشجار في باحات المسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحامه من قبل قوات الاحتلال.

وحاولت فرق الإطفاء والشبان إخماد الحريق الذي اندلع بأشجار المسجد الأقصى جراء المواجهات التي شهدها مع قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن فرق الدفاع المدني في الأقصى سيطرت على الحريق الذي اندلع في أحد أشجار المسجد جراء رصاص وقنابل قوات الاحتلال.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغازل تجاه المصلين خلال اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك.