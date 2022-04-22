الاحتلال يعتقل 7 شبّان من القدس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، سبعة شبّان أثناء تواجدهم في بلدتي العيساوية وجبل المكبر بالقدس.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيساوية شمالي شرق القدس فجراً؛ ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبّان المقدسيين.

وتصدى الشبّان لاقتحام قوات الاحتلال بإشعال الإطارات المطاطية وإطلاق الألعاب النارية صوب الجنود.

وخلال المواجهات، اعتقلت قوات الاحتلال المقدسي محمد كمال عبيد من البلدة، عقب الاعتـداء عليه ورشه برذاذ الفلفل.

من جهةٍ أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال ستة شبّان أثناء تواجدهم في بلدة جبل المكبر جنوبي شرق القدس المحتلة.