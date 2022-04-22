محدث| الهلال الاحمر: 27 إصابة منهم إصابتين خطيرتين خلال مواجهات داخل المسجد الأقصى

وطن: أصيب 27 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، المسجد الأقصى المبارك، في الجمعة الثالثة من رمضان.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، بأن طواقمها تعاملت مع 27 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينها إصابتان خطيرتان، وجرى نقل 11 إصابة إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت الأقصى المبارك من جهة باب السلسلة، واعتلى عدد من القناصة الأسطح الملاصقة للمسجد، واطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط بشكل مباشر تجاه المعتكفين.

وأفادت مصادر طبية في عيادة الأقصى أن عشرات المصلين والمعتكفين اصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

يتبع...