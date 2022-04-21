65 ألف مصلٍ أدوا صلاتيّ العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

وطن: أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاتي العشاء والتراويح، في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن نحو 65 ألف مصلٍ أدوا صلاتي العشاء والتراويح، مساء اليوم الخميس، في المسجد الأقصى المبارك.

وامتلأت ساحات المسجد بالمصلين الذين توافدوا بعد تناول وجبة الإفطار؛ لأداء صلاتي التراويح والعشاء في المسجد، رغم تضييقات الاحتلال والاعتداءات المتواصلة على المصلين، وتوتر الأوضاع بـ "الأقصى" منذ بداية الشهر الكريم، وخاصة عند ساحة "باب العامود".

ويخيّم الهدوء على باب العامود والمسجد الأقصى المبارك، مساء الخميس، مع انتهاء أسبوع شهد مواجهات واسعة جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين والمقدسيين عمومًا.

ورغم إعلان الاحتلال انتهاء اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في العشر الأواخر من رمضان، إلا أن المقدسيّين يحبسون أنفاسهم لاحتمال الاعتداء عليهم يوم الجمعة مع الصلاة الثالثة في رمضان، أو على المحتفلين بعيد الفصح الشرقي.