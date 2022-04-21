حسين الشيخ: الرئيس عباس طالب الوفد الامريكي بالتدخل لوقف اجراءات "اسرائيل" التصعيدية

رام الله - وطن: قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ ان الرئيس محمود عباس التقى مساء اليوم وفدا أمريكيا في مقر الرئاسة في المقاطعة.

وقال الشيخ في تغريدة على تويتر ان " الرئيس عباس وفي لقاء صريح مع المبعوثين الامريكيين، طالب الادارة الامريكية بالتدخل لوقف اجراءات اسرائيل التصعيدية فورا في الأراضي الفلسطينية".

واضاف الشيخ ان الرئيس وخلال اللقاء "حمل الاحتلال مسؤولية التصعيد وغياب الافق السياسي مما يدفعنا لتطبيق قرارات المركزي قريبا".

وكان الرئيس قد استقبل بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مبعوثي الإدارة الأميركية يائيل لامبرت مساعدة وزير الخارجية الأميركي، وهادي عمرو نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي.

وطالب الرئيس عباس، الرئيس بايدن وإدارته، بالتدخل الفوري والعاجل لتحمل مسؤولياتها نظرا لخطورة الأوضاع جراء الاجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية كافة وخاصة القدس والمسجد الاقصى وكنيسة القيامة.

وشدد الرئيس على ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية، والاحترام الكامل للوضع القانوني والتاريخي في القدس و"الستاتسكو" في الحرم الشريف، محملين حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع.

وأشار الرئيس إلى أنه أمام عدم وجود أفق سياسي ورفض إسرائيلي لوقف الأعمال أحادية الجانب، والالتزام بالاتفاقات الموقعة، فإن القيادة الفلسطينية ستكون أمام استحقاق تنفيذ قرارات المجلس المركزي في القريب العاجل.

وحذر الرئيس، "من استمرار هذا التصعيد الإسرائيلي على الأرض، وما يتخلله من اقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وأعمال القتل لأبناء شعبنا وغيرها من الاعتداءات الوحشية، التي ستؤدي إلى تبعات وخيمة لا يمكن احتمالها."

وأشار "إلى أهمية خلق الأفق السياسي بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، مطالبا بسرعة إعادة فتح القنصلية الأميركية في مدينة القدس حسب التزام الإدارة الأميركية".