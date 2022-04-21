"لا اهلا ولا سهلا ".. التحالف الشعبي للتغيير يطالب السلطة بعدم استقبال الوفد الأمريكي الذي يزور المنطقة

وطن: طالب التحالف الشعبي للتغير، السلطة الفلسطينية بعدم استقبال الوفد الأمريكي الذي يزور المنطقة، كونه منحاز للاحتلال الاسرائيلي، مثمنا في الوقت نفسه موقف حزب الشعب الذي طالب القيادة الفلسطينية بعدم استقبال الوفد الأمريكي المذكور، داعية كل القوى للتعبير عن موقف الرفض لاستقبال هذا الوفد.

وقال التحالف في بيان صحفي وصل وطن نسخة عنه ان الخارجية الامريكية قررت انطلاقا من موقفها المنحاز لسلطات الاحتلال، إرسال وفد منها الى المنطقة لـ" دفع اطراف الصراع نحو تهدئة الاوضاع ووقف حالات المواجهة مع الاحتلال والمستوطنين".

وجدد التحالف تأكيده " على ان الادارات الامريكية لم تكن يوما وسيطا نزيها ؛ لا بل انها كانت دوما منحازة الى الاحتلال وداعمة له بالمال والسلاح وسدا في وجه الإدانات من المؤسسات الدولية ، ومعطلة لأية قرارات داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

وقال التحالف "ان الادارة الامريكية الحالية - كما هو شأن كل الادارات الامريكية السابقة - حاولت منع الشعب الفلسطيني من مقاومة الاحتلال ؛وهو حق تقرره كل القوانين الدولية والدينية؛ لا بل أنها قد خالفت كل القرارات الخاصة بالقدس وقررت ادارة ترامب سيئة الذكر باعتبار القدس " عاصمة لدولة الاحتلال " وبالرغم من وعود الإدارة الحالية بإعادة فتح القنصلية الامريكية في القدس الشرقية ؛ الا أنها عجزت عن تنفيذ قرارها التزاما بالرفض الاسرائيلي المحتل"