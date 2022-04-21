الشعبية: في حال مدد الاحتلال الاعتقال الإداري للقائد بشير الخيري فإن عدد كبير من الأسرى سيبدأون الإضراب إسنادا له

وطن: أعلنت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال أنه "في حال إقدام الاحتلال على تمديد حكم الاعتقال الإداري للقائد الوطني الكبير المحامي الرفيق/ بشير الخيري فإن عدد كبير من الأسرى سيخوضون معركة الإضراب المفتوح عن الطعام إسناداً للرفيق".

وأكدت أنه سيرافق الإضراب عن الطعام بخطوات تصعيدية أخرى.

يشار إلى أن الأسير بشير الخيري يبلغ من العمر 80 عاما، وقد اعتقله الاحتلال من منزله في ال29 من أكتوبر 2021 وقدمت بحقه لائحة اتهام بزعم المشاركة في أنشطة "منظمة غير قانونية".

والخيري أسير محرر قضى في سجون الاحتلال حوالي 20 عاماً توزعت بين الأحكام والأوامر الإدارية، كما انفجرت به قنبلة أثناء طفولته من مخلفات الانتداب البريطاني، ما أدى إلى بتر كفه.