دمغ 1.45 طن ذهب الشهر الماضي

وطن: دمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني الشهر الماضي، (1.45) طن ذهب تقريبا، في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية التي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" 1.38 مليون شيقل تقريبا.

وسجل مؤشر دمغ المعادن الثمينة خلال شهر آذار ارتفاعا بنسبة 161% مقارنة مع الشهر ذاته من العام الذي سبقه، كما سجلت الإيرادات ارتفاعا بنسبة 137% عن الشهر ذاته من العام السابق.

وسجل متوسط سعر أونصة الذهب عن شهر آذار 2022 مبلغ 1947 دولارا، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 13%، في حين نفذت طواقم المديرية 21 جولة تفتيشية شملت 49 محلا.

ووفق تقرير صادر عن الوزارة، اليوم الخميس، فإن المديرية أحالت ثلاثة مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، نتيجة عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها.

ودعت المديرية المواطنين للحصول على فاتورة فيها تفاصيل الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحا عند شراء الذهب، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).