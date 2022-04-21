محكمة صلح دورا تقرر الإفراج عن الناشط السياسي محمد عمرو بعد اعتقاله من قبل الاجهزة الامنية

وطن: اصدرت محكمة صلح دورا اليوم الخميس قراراً بالإفراج بكفالة عن الناشط السياسي محمد عمرو بحضور الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.

وقال مدير مكتب جنوب الضفة في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان فريد الاطرش في تغريدة له عبر صفحته على موقع الفيسبوك، ان "محكمة صلح دورا ممثلة بسعادة القاضي رأفت الطميزي المحترم، قررت الإفراج بالكفالة عن الناشط السياسي والمعارض محمد عمرو بحضور الهيئة المستقلة ومحاميه شاكر طميزي".

وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت عمرو قبل أيام بعد اقتحام منزله ببلدة دورا في الخليل في ساعة متاخرة من الليل.