وزارة الصحة تعلن توقيع اتفاق يُنهي إضراب نقابة التمريض والقبالة

وطن: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، توقيع اتفاق يُنهي كافة الفعاليات الاحتجاجية لنقابة التمريض والقبالة حالاً.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب لها، أنه "بناء على تكليف مجلس الوزراء لوزيرة الصحة د. مي الكيلة، اجتمع ممثلون عن الحكومة في مكتب وزيرة الصحة برام الله، اليوم الخميس، بحضور نقيب نقابة التمريض والقبالة وأعضاء من مجلس النقابة تم توقيع اتفاق يُنهي كافة الفعاليات الاحتجاجية والعودة إلى العمل حالاً".

وذكرت النقابة على صفحتها في "فيسبوك" أنه بناءً على الاتفاق الموقع بين نقابة التمريض والقبالة ووزارة الصحة، تقرر وقف جميع الخطوات الاحتجاجية فورا وعلى جميع الممرضين الالتحاق بعملهم وسيكون هناك بيان تفصيلي.

وكان نقيب التمريض والقبالة سليمان تركمان، صرح لـوطن، صباح اليوم بأنه سيتم اليوم عقد اجتماع بين النقابة ووزارة الصحة، وفي حال تم الاتفاق اليوم مع الوزارة "سيتم فك الاضراب".. للمزيد اضغط هنا