هنية: ما يحدث بالأقصى سيدفع الصراع للواجهة وما زلنا في بداية المعركة

وطن: أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، صباح الخميس، أن ما يقوم به المستوطنون في المسجد الأقصى "سيدفع بكل الأبعاد الاستراتيجية للصراع للواجهة والحقائق الثابتة"

وقال هنية، في تصريح عاجل مقتضب: "أقول للمحتل إذا كنت تعتقد أن الاقتحام للأقصى سيغير الطابع الإسلامي للمسجد فأنت واهم".

وذكر أن "ما يتم في الأقصى من عربدة سوف يقصر من عمر المحتل وسيندحر عن أرض فلسطين".

وشدد على أن "️شعبنا والمرابطون والمرابطات في الأقصى يمثلون خط الدفاع الأول الذي سيظل ثابتًا متقدمًا".

وأضاف "️كما ألحقنا الهزيمة بما يسمى مسيرة الأعلام سوف نهزم سياسة الاقتحام وما زلنا في بداية المعركة".

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، المسجد الأقصى المبارك واعتدت على المعتكفين داخله لتسهيل اقتحام المستوطنين باحاته.