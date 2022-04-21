فيديو | الاحتلال يعتدي على المصلين ويبعدهم عن "الاقصى" والمستوطنون يقتحمونه

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المعتكفين داخله وابعدت المصلين الى خارج الساحات لتسهيل اقتحام المستوطنين باحاته.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والرصاص المطاطي تجاه المصلين، وحاصرت المسجد القبلي لمنع المعتكفين من الخروج والتصدي للمستوطنين وقوات الاحتلال.

وأصيب رجل معتكف مسن بعيار مطاطي خلال قمع قوات الاحتلال للمصلين في المسجد الأقصى المبارك، وسجلت عدة إصابات بالاختناق داخل المصلى القبلي بعد قمع قوات الاحتلال للمصلين.

واعتدت قوات الاحتلال على النساء في صحن قبة الصخرة، كما اعتدت بهمجية على عدة شبان بالقرب من باب حطة، فيما باشر المستوطنون اقتحام المسجد الاقصى ضمن مجموعات تضم العشرات منهم انطلاقا من باب المغاربة بحماية قوات الاحتلال.

وهذا هو الاقتحام والاعتداء الخامس الذي تنفذه قوات الاحتلال على المصلين وتطردهم من المسجد الاقصى خلال اسبوع لتمكين المستوطنين من اقتحامه خلال ايام "عيد الفصح اليهودي".