فيديو | الاحتلال يقصف قطاع غزة

وطن: قصفت طائرات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، مناطقا وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال أطلقت عدة صواريخ على موقع للمقاومة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات جوية أخرى على جنوب مدينة غزة.

وذكرت المصادر أن مضادات تابعة للمقاومة تصدرت لطائرات الاحتلال.

وقال المتحدث باسم حمــاس حازم قاسم: "قصف العــدو الصهيــوني في قطاع غزة لن يؤدي إلا إلى زيادة إصرار شعبنا على الاستمرار في النضال والمقاومــة ضد الاحتلال، والمقاومــة ستزيد من دعمها لشعبنا في القدس وتحمي مقدساتنا مهما كلف الأمر ومهما كانت العواقب".

