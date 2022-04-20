"التربية" والقنصلية الفرنسية توقعان اتفاقية لتنظيم امتحانات "الدلف" في المدارس

وطن: وقع وزير التربية والتعليم أ. د. مروان عورتاني، والقنصل الفرنسي العام في فلسطين رينيه تروكاز، اليوم، اتفاقية لتنظيم امتحانات "الدلف" في اللغة الفرنسية بالمدارس الفلسطينية، الحكومية والخاصة، للمستويات ( أ1، أ2، ب1، ب2) للأعوام (2022-2023-2024)

وفي هذا السياق، أشاد عورتاني بالتعاون المشترك مع القنصلية الفرنسية؛ عبر تنفيذ عديد النشاطات والفعاليات، وتشجيع الإقبال على تعلم اللغة الفرنسية، مؤكداً على الاهتمام الذي توليه الوزارة؛ من أجل إحداث تطوير بنيوي على صعيد التعليم، ورفد الطلبة بالمهارات المختلفة، وتشجيعهم لتعلم اللغات الأجنبية وغيرها.

بدوره، أكد تروكاز أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي في إطار نشر اللغة والثقافة الفرنسية في المدارس الفلسطينية، لافتاً إلى حرص بلاده على تعزيز روح التعاون؛ لدعم التعليم في فلسطين، والمساهمة في تطويره.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية من الوزارة؛ الوكيل المساعد للشؤون الطلابية صادق الخضور، ومدير عام المشاريع مهند أبو شمة، ورئيس قسم التعليم الأساسي، منسق اللغات الأجنبية صالح الكعبي، وبراء بدران، ومن القنصلية الفرنسية؛ مستشار التعاون الثقافي غيوم روبارت، وملحقة التعليم غييل بيسونات.