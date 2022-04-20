اعتقال شابين من المغير ومواجهات في النبي صالح في رام الله

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، شابين خلال اقتحامها قرية المغير شمال مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية إن قوة خاصة إسرائيلية تبعتها قوة عسكرية اعتقلت الشاب أمجد حج محمد والشاب زياد محمد ونقلتهما خارج القرية.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية النبي صالح شمال غرب رام الله وسط اندلاع مواجهات مع عشرات الشبان.

وأطلق الجنود القنابل الغازية والرصاص المعدني، فيما رشق الشبان الحجارة وأغلقوا الطرقات، وسط انتشار للجنود في الشوارع.

ومنعت قوات الاحتلال المواطنين من التنقل بعد اقتحامها ساحات المنازل.