"حصاد المحترفين": شباب الخليل يتوّج باللقب وهبوط "طوباس" و"مركز طولكرم"

شهاب القنبر يتوّج هدافا للبطولة برصيد 24 هدفًا

جبل المكبر الأقوى هجومًا وشباب الخليل الأقوى دفاعًا

وطن: توّج نادي "شباب الخليل" رسميًا، بلقب دوري المحترفين لكرة القدم، للموسم 2021-2022، ليحافظ على اللقب في خزائنته للموسم الثاني على التوالي.

وأمام حضور جماهيري عريض، حافظ "شباب الخليل" الملقب بـ "العميد" على سجّله الخالي من الخسارة، وتعادل أمام "شباب السموع" بهدف لمثله، في المباراة الختامية للموسم التي احتضنها استاد الحسين في مدينة الخليل.

وافتتح وائل عواودة التسجيل للسموع في الدقيقة (66)، قبل أن يعادل نجم "العميد" تامر صيام النتيجة في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة رفع "العميد" رصيده إلى 54 نقطة، حيث فاز في 16 مباراة وتعادل في 6 مباريات. في حين رفع "شباب السموع" رصيده إلى النقطة 40 في المركز الرابع.

وحل "جبل المكبر" في الوصافة برصيد 51 نقطة، وهلال القدس في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

وهبط إلى دوري الدرجة الأولى كل من "مركز طولكرم" و"طوباس" اللذان تذيلا الترتيب برصيد 16 نقطة لكل منهما، وبفارق المواجهات المباشرة مع "شباب الأمعري" الذي ضمن البقاء في الرمق الأخير من الدوري.

وكان "الأمعري" قد حقق انتصارًا مهمًا على "طوباس" بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة الأخيرة لهما التي جرت على استاد الجامعة العربية الأمريكية في جنين. في الوقت الذي تعادل فيه "مركز طولكرم" مع "ثقافي طولكرم" بهدفين لمثلهما على استاد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. ولم يستطع المركز المحافظة على تقدمه بهدفين في الشوط الأول، ليسقط في فخ التعادل بهدفين سجلهما الثقافي في الوقت بدل الضائع من المباراة.

وتصدر نجم "جبل المكبر" شهاب القنبر صدارة الهدافين برصيد 24 هدفًا، ليثبت قدراته ومهاراته التهديفية العالية.

وبلغة الأرقام، جاء "جبل المكبر" في المركز الأول كأقوى خط هجوم بتسجيله 53 هدفًا، تلاه "هلال القدس" برصيد 47 هدفًا، ثم شباب السموع برصيد 46 هدفًا. فيما جاء طوباس في المركز الأول كأضعف خط هجوم بتسجيله 18 هدفًا فقط، تلاه "مركز طولكرم" برصيد 20 هدفًا، ومؤسسة البيرة برصيد 24 هدفًا.

وحل "شباب الخليل" في المركز الأول كأفضل خط دفاع، حيث دخل مرماه 9 أهداف فقط، تلاه "جبل المكبر" الذي دخل مرماه 24 هدفًا، ثم "هلال القدس" الذي دخل مرماه 25 هدفًا.

وفي سياق متصل، يستعد "شباب الخليل" و"هلال القدس" لتمثيل فلسطين في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، حيث أوقعت القرعة "الشباب" في المجموعة الثانية مع "ظفار العماني" و"العربي الكويتي" و"الرفاع البحريني"، حيث يبدأ مشواره بلقاء ظفار في 18 أيار المقبل. كما أوقعت القرعة "الهلال" في المجموعة الثالثة مع "الرفاع الشرقي البحريني" و"النجمة اللبناني" و"تشرين السوري"، حيث يفتتح لقاءاته بمواجهة تشرين السوري في 18 أيار أيضًا.