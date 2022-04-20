"مسيرة الأعلام" للمستوطنين في القدس تنتهي بعيدًا عن باب العامود

وطن: شهدت مدينة القدس المحتلة مساء اليوم الأربعاء، حالة من التوتر والتأهب في صفوف قوات الاحتلال خوفاً من تصعيد محتمل بسبب مخطط المستوطنين بتنفيذ ما تسمى بـ"مسيرة الأعلام".

وانتشرت قوات الاحتلال بشكل مكثف في منطقة باب الجديد بالقدس المحتلة.

وعملت قوات الاحتلال على تفريغ منطقة باب العامود من البسطات التجارية.، واعتدت قوات الاحتلال على الاهالي في المنطقة.

وبدأ المستوطنون بالتجمع مساء اليوم في ميدان "صفرا" بالقدس المحتلة تمهيدا للمشاركة في المسيرة.

ومساء أمس الثلاثاء، رفضت شرطة الاحتلال منح ترخيص لإقامة مسيرة الأعلام السنوية في أرجاء البلدة القديمة الساعة الخامسة من مساء اليوم، على ضوء الإعلان عن خط سيرها داخل البلدة القديمة قبل نيل التراخيص اللازمة منها.

وذكرت الشرطة أن "المسيرة التي ستمر من باب السلسلة ومناطق أخرى في البلدة القديمة غير مرخصة، ولن تمنحها الحماية اللازمة".