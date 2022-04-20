بوتين بعد اختبار صاروخ "سارمات": سيضمن أمن روسيا وسيجبر من يحاول تهديدها على التفكير

وطن: شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية اختبار صاروخ "سارمات" الباليستي الروسي العابر للقارات، لأول مرة اليوم الأربعاء، مشددا على أن هذه المنظومة لا نظير لها في العالم حاليا.

وهنأ بوتين قادة وزارة الدفاع، خلال اجتماع افتراضي ترأسه اليوم الأربعاء، بالاختبار الناجح لـ"سارمات"، واصفا هذا الاختبار بأنه "حدث كبير ومهم في تطوير المنظومات الدفاعية المستقبلية للجيش الروسي".

ولفت الرئيس الروسي إلى أن المنظومة الصاروخية الجديدة تحظى بـ"أرفع مواصفات تكنولوجية تكتيكية"، مؤكدا قدرة "سارمات" على اختراق كل وسائل الدفاع الصاروخ المعاصرة.

وتابع: "ليس هناك أي نظير له في العالم حاليا ولن يظهر على مدى وقت طويل. إنه سلاح فريد في الواقع سيعزز القدرات الدفاعية لقواتنا المسلحة وسيضمن أمن روسيا بشكل موثوق في مواجهة أي تهديدات خارجية، وسيجبر الذين يحاولون تهديد بلدنا في خضم خطاباتهم العدوانية المسعورة على التفكير (جيدا)".

وشكر بوتين كل من أسهم في تصميم "سارمات"، مشددا على أن ذلك جاء باستخدام المكونات والتكنولوجيات الروسية حصرا، ما سيسهل الإنتاج المتسلسل لهذه الصواريخ داخل البلاد وسيسرع تسليم المنظومة الجديدة إلى القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية.

المصدر: RT