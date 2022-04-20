مواجهات في باب العامود واعتقال شاب عقب مسيرة استفزازية للمستوطنين

وطن: اندلعت مواجهات، مساء اليوم الأربعاء، بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط باب العامود في القدس المحتلة، عقب مسيرة استفزازية للمستوطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن العشرات من الشبان تصدوا لمسيرة استفزازية للمستوطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في المكان.

وأضافت أن وحدة خاصة من جيش الاحتلال اعتقلت شابًا، لم تعرف هويته بعد، من محيط باب العامود.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت على المواطنين في محيط باب العامود، في محاولة لإخلائهم من المكان بالتزامن مع انطلاق مسيرة استفزازية للمستوطنين.

وتوافد إلى المكان العشرات من الشبان للتصدي لاقتحام المستوطنين ومسيرتهم الاستفزازية، في الوقت الذي عززت فيه قوات الاحتلال من تواجدها في المكان.