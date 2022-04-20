الاتحاد العام لنقابات العمال يعقد دورة أعمال مجلسه المركزي السادس

وطن: عقد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اليوم الأربعاء، دورة أعمال المجلس المركزي السادس في بلدة العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد إن هدف الدورة هو مناقشة كل الأمور المتعلقة بالعمال والشؤون النقابية والمتعلقة بموقف الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين من تعديل قانون العمل الفلسطيني إلى قانون عمل عصري لايجاد الحماية الإجتماعية للطبقة العاملة الفلسطينية بمفهومها الشامل (ضمان اجتماعي، وحماية اجتماعية) بناء على ما نصت عليه مواثيق العمل الدولية.

وحول الحد الأدنى للأجور، طالب سعد بعدم وضع المعيقات التي تؤخر تطبيقه مبينا أهمية وجود لائحة جزاءات لمن لا يطبق الحد الأدنى للأجور.

وأعلن أن فعاليات الأول من أيار الذي يصادف يوم العمال العالمي ستنطلق من العاصمة الفلسطينية القدس في 28 الجاري، ومن مخيم جنين بتاريخ 1 أيار .

بدوره، أثنى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مسؤول المنظمات الشعبية واصل أبو يوسف على الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذي يحافظ على دورية اجتماعاته والتي من خلالها يمكن تعزيز دوره النقابي والوطني، مضيفا أن ما يهم هو البحث عن آلية تعزيز دور الاتحاد بمطالبه المتعلقة بالحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية.

من جهته، تطرق نائب محافظ القدس عبدالله صيام صيام إلى ما تعانيه القدس يوميا بسبب الانتهاكات الهمجية المستمرة بحق المصلين في المسجد الأقصى.

من جانبه، أكد مدير منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو أهمية الشراكة الدائمة مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والدعم الدائم للعمال وتعديلات قانون العمل التي لا بد وأن تتوائم مع معايير منظمة العمل الدولية، ضمن منظومة عمل يتم تعزيزها بالحوار الإجتماعي مع كافة عناصر الإنتاج.