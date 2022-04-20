فيديو | انطلاق "مسيرة الأعلام" بالقدس وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال

وطن: انتشرت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، بشكل كثيف في منطقة باب الحديد بمدينة القدس المحتلة، بالتزامن مع تنظيم المستوطنون "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في البلدة القديمة بالمدينة.

وتجمع حوالي 200 مستوطن في ساحة صفرا بشارع يافا بالقدس للمشاركة في تلك المسيرة التي انطلقت عند الساعة 17:00 مساءً، رغم تحدير الفصائل الفلسطينية من تنظيمها.

وبحسب مصادر محلية، فإن عضو "الكنيست" إيتمار بن غفير وصل إلى تلك الساحة للمشاركة في المسيرة مع مئات "المتدينين اليهود" ، رغم قرار رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت بمنعه من المشاركة.

وكانت فصائل المقاومة، قد حذرت الاحتلال، عبر بيان لها، من انطلاق "مسيرة الاعلام" في البلدة القديمة بالقدس التي دعت إليها جماعات "الهيكل".