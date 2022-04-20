أردوغان يستخف بالعقول.. "علاقتنا مع إسرائيل للدفاع عن القضية الفلسطينية"

وطن: في استخفاف بالعقول لتبرير التطبيع مع دولة الاحتلال، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، بأن "علاقات أنقرة مع إسرائيل هي للدفاع عن القضية الفلسطينية".

جاء في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" بالبرلمان التركي في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "من الواضح أن سبل الدفاع عن القضية الفلسطينية تمر عبر إقامة علاقة منطقية ومتوازنة مع إسرائيل".

وزعم أن "الخطوات التي نتخذها بشأن علاقاتنا السياسية والاقتصادية مع إسرائيل شيء، وقضية القدس شيء آخر".

وأشار إلى أنه "ستكون لتركيا علاقات مع إسرائيل وفقا للمعايير العالمية في السياسة والاقتصاد تماما مثل أي دولة في الأمم المتحدة".

وذكر أن الأتراك تاريخيا قاموا بحماية الأراضي الفلسطينية المقدسة من جميع الهجمات طوال قرون عديدة، تأدية لواجبهم التاريخي والديني.

وأشار إلى أن تركيا تعبر علانية عن حساسيتها تجاه وضع القدس وخصوصية المسجد الأقصى لكل مسؤول أو زعيم سياسي وديني في "إسرائيل"، على حد زعمه.

كما أن تركيا تدعو وستواصل دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات حيال الظلم والاضطهاد الممارس في حق الفلسطينيين.

وأثار تلك التصريحات موجة من الانتقادات والسخرية لتبريره التطبيع باسم القضية الفلسطينية.

فيما يلي بعض من التعليقات الناقدة والساخرة من تصريحات أردوغان على وسائل التواصل الاجتماعي: