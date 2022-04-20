مصرع سيدة بحادث سير في طولكرم

وطن: لقيت سيدة (73 عاما)، اليوم الأربعاء، مصرعها جراء حادث سير وقع جنوب مدينة طولكرم.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن معلومات وردت لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وقوع حادث سير تصادم بين مركبة تحمل لوحة "صفراء" ومركبة شحن "خلاط باطون"، وتم تحريك قسم الحوادث بشرطة المرور والإسعاف للمكان، وتم نقل المصابين للمستشفى الحكومي حيث أعلن الأطباء عن وفاة سيدة جراء اصابتها بالحادث.

وأضاف أنه تم إبلاغ النيابة العامة والتحفظ على السائق وفتحت الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابساته.