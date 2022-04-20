حزب الشعب يدين اعتقال الطفل عمرو ووالده ويطالب الأجهزة الأمنية بالإفراج الفوري عنهما

وطن: أعرب حزب الشعب عن إدانته لاعتقال الناشط محمد طه عمرو وطفله شداد البالغ من 16 عاماَ من منزليهما في منطقة دورا بمحافظة الخليل، وما رافق ذلك من اعتداء على أحد أفراد الأسرة المرضى وإطلاق النار في الهواء من قبل الأجهزة الأمنية .

وقال حزب الشعب في بيان مقتضب وصل وطن نسخة عنه انه في الوقت الذي يدين فيه أي اعتقال واحتجاز على خلفية الرأي والتعبير والنشاط والاحتجاج السلمي، فإنه يجدد موقفه المبدئي ومطالباته السابقة بضرورة التوقف عن هذه الممارسات للأجهزة الأمنية، والعمل بجدية على تعزيز سيادة القانون وتكريس ضمانات الحريات والحقوق الديمقراطية لكل أبناء شعبنا الفلسطيني.

وطالب الحزب الحكومة وأجهزتها بالتحقيق في هذا الاعتقال وما رافقه من تجاوزات واعتداء، والإفراج الفوري عن المواطن محمد عمرو وطفله شداد.