بينيت يقرر منع بن غفير من الوصول باب العامود

وطن: قرر رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت منع عضو الكنيست إيتمار بن غفير من الوصول إلى منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، بناءً على توصية من وزير ما يسمى "الأمن الداخلي"، عمر بارليف.

وقال بينيت وفق ما ذكر موقع (0404)، "ليس لدي نية للسماح للسياسات الصغيرة بتعريض حياة الإسرائيليين للخطر. لن أسمح لاستفزاز بن غفير السياسي بتعريض الجنود وضباط الشرطة للخطر، وتحميل مهمتهم الثقيلة في أي حال من الأحوال".

وأضاف أن مسيرة الأعلام بالقدس ستنظم في موعدها المعتاد.

ومن المقرر أن ينظم المستوطنون مسيرة الأعلام الاستفزازية، مساء اليوم الأربعاء، حول أسوار مدينة القدس وباب العامود وقد تدخل إلى البلدة القديمة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن بن غفير قوله، إنه سيصل إلى باب العامود دون الحصول على اذن بينيت.