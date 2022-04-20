مصرع شاب بحادث انقلاب رافعة شوكية في بيت لحم

وطن:لقي الشاب مكين أمين المالحي (19 عامًا) مصرعه اليوم الأربعاء، جراء انقلاب رافعة شوكية عليه، في منطقة عمله بقرية دار صلاح شرق محافظة بيت لحم.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة بأنه وبناءً على معلومات وردت لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول انقلاب رافعة شوكية على أحد المواطنين من سكان مدينة بيت لحم أثناء قيامه بالعمل في قرية دار صلاح وعلى الفور تم تحريك الشرطة والإسعاف للمكان وتم نقله للمشفى حيث أعلن الأطباء عن وفاته.

وأضاف العقيد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة وفتحت الشرطة تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث.