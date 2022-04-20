3813 مستوطنا اقتحموا الأقصى منذ بداية عيد الفصح

وطن: ذكرت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس أن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال التي اعتلت أسطح المصلى القبلي.

وفرضت شرطة الاحتلال، قيودا على دخول الشبان الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر.

وحسب الاحصاءات فأن 3883 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى منذ بداية عيد "الفصح العبري" برفقة قوات معززة من شرطة الاحتلال، علما أن 1528 مستوطن اقتحموا الأقصى، اليوم الأربعاء، حيث تعتبر هذه الإحصاءات قياسية مقارنة بمعطيات سابقة.