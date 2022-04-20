مواقع إعلامية وحكومية إسرائيلية تتعرض لهجوم سيبراني

وطن: تعرضت مواقع إعلامية وحكومية إسرائيلية، لهجوم سيبراني، فجر الأربعاء، فيما قالت مصادر إعلامية عبرية إن تلك الهجمات انطلقت من العراق.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، فجر اليوم الأربعاء، بوقوع هجوم سيبراني استهدف مواقع إلكترونية تابعة لجيش الاحتلال.

وأشار موقع "كودكود" العبري، إلى تعطل موقع القناة 9 العبرية فيما ذكرت وسائل إعلام أنه تعطلت مواقع أخرى.

وقبل شهر شَلَ هجوم سيبراني مواقع حكومة الاحتلال، واتهمت دولة الاحتلال حينها أن دولة قوية نفذت الهجوم، وليس مخترقاً واحداً، أو عدة قراصنة أفراد.

وغالبنا ما تتهم دولة الاحتلال إيران بالقيام بمثل هذه الهجمات.