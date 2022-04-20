المستوطنون يحشدون للمشاركة في مسيرة الاعلام بالقدس المحتلة

رام الله - وطن: قالت مصادر عبرية ان الجماعات الاستيطانية تُصر على إقامة مسيرة الإعلام اليوم في مدينة القدس المحتلة.

ولفتت المصادر ان الدعوات مستمرة للمستوطنين للمشاركة في مسيرة الأعلام في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، وذلك في الساعة 5:00 من مساء اليوم.

وزعمت المصادر العبرية ان شرطة الاحتلال امتنعت عن منح المسيرة التراخيص اللازمة، وذلك بعد أن أعلنت الجهات المنظمة عن مسارها قبل ترخيصها والدخول إلى منطقة باب الأسباط والقدس القديمة، لكن ذلك قد لا يعني شيئا خاصة ان شرطة الاحتلال حولت القدس الى ثكنة عسكرية مشددة.