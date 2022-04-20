وفد أميركي يزور المنطقة لـ"منع التصعيد"

رام الله - وطن: يزور وفد أميركيّ، المنطقة، في محاولة لمنع التصعيد بشأن القدس المحتلة، والمسجد الأقصى الذي يتعرّض لاقتحامات متكررة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنين، بحسب ما كشف تقرير صحافيّ إسرائيليّ.

وذكر موقع "واللا" الإخباريّ، في تقرير نشره، مساء الثلاثاء، نقلا عن مصدرين قال إنهما على اطلاع بشأن الموضوع، دون أن يسمّهما، أنّ "وفدا من كبار المسؤولين الأميركيين" سيصل إلى الاراضي الفلسطينية هذا الأسبوع، وإلى المنطقة غدا، حيث سيجتمع بمسؤولين إسرائيليين، بالإضافة إلى لقائه مسؤولين فلسطينيين في رام الله.

كما سيزور الوفد ذاته، كلا من مصر والأردن، "في محاولة لتهدئة الأزمة حول الحرم القدسي".

وأشار التقرير إلى أنه يُتوقّع أن يكون المبعوث الأميركي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، هادي عمرو، بالإضافة إلى مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، ياعيل لامبيرت، عل رأس الوفد المذكور.

وعَدّ التقرير أن زيارة الوفد الأميركيّ، المرتقبة، "تشير إلى الخشية الأميركية الكبيرة من التوترات والتصعيد في المنطقة، وخطر تصاعدها إلى مواجهة عنيفة أوسع".

وأشار التقرير إلى أن زيارة الوفد للمنطقة، تأتي بقرار من وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين.