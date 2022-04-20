حالتا وفاة بينهما طفل في حادث سير جنوب المحافظة الوسطى من قطاع غزة

وطن: أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، مساء الثلاثاء، عن وفاة مواطنَين جراء حادث سير ذاتي لدراجة نارية جنوب المحافظة الوسطى.

وقالت "المرور" في تصريح مقتضب: إن الشاب (محمود عبد الله شراب - 21 عاماً) والفتى (سليم حسام شراب - 14 عاماً) توفيا إثر جروح خطيرة أصيبا بها بانقلاب دراجة نارية كانا يستقلانها على شارع صلاح الدين قرب مفترق المطاحن جنوبي المحافظة الوسطى مساء الثلاثاء، بينما أصيب مواطن آخر بجروح طفيفة.

وأوضحت "المرور"، أنه تم فتح تحقيق، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.