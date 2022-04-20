قوات كبيرة من شرطة الاحتلال تقتحم باحات المسجد الأقصى

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات "الهيكل"، لمناسبة عيد الفصح العبري.

واقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة المسجد الأقصى، في محاولة لإخراج المصلين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية.

ودعت جماعات الهيكل الاستيطانية إلى تنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد لمناسبة عيد الفصح "اليهودي"، الذي بدأ صباح الجمعة ويستمر أسبوعا.

وقامت شرطة الاحتلال بالسماح لمجموعات المستوطنين من اقتحام الاقصى عبر مسار محدد موفرة الحماية لها.

وينوي المستوطنون تنظيم مسيرة اعلام استفزازية في القدس المحتلة عصر اليوم الأربعاء.