الهلال الأحمر: 27 إصابة بالرصاص والغاز خلال مواجهات في بلدتي برقة ودير شرف بنابلس

وطن: أصيب عشرات المواطنين بالرصاص المعدني واختاقاً بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في بلدتي دير شرف شمال نابلس، وبلدة برقة غرباً، مساء اليوم الثلاثاء.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 27 مواطناً بالرصاص المعدني والغاز المسيل للدموع، بينها 13 إصابة اختناقاً بالغاز المسيل للدموع، وإصابتين بالرصاص المطاطي، كما أصيب 10 مواطنين اختناقاً بالغاز المسيل للدموع في برقة، بينما أصيب مواطنان بالرصاص المطاطي.