الاحتلال يحول شابين للتحقيق في المسكوبية ويمدد توقيف آخرين

وطن: حولت مخابرات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الشاب حمزة أبو ناب (19عامًا) من سكان حي باب حطة بالبلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة إلى زنازين 20 في المسكوبية للتحقيق.

وذكرت عائلته أن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل صباحًا ولم تجد نجلها حمزة، فصادرت الهواتف النقالة لأفراد عائلته، للضغط عليه لتسليم نفسه.

وقالت إن حمزة سلم نفسه للاحتلال وحولته المخابرات إلى زنازين 20 في مركز شرطة المسكوبية، ولم ترجع الهواتف لأفراد عائلته.

وبينت أن حمزة تسلم قبل 10 أيام قرارا بالابعاد عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر.

كما حولت مخابرات الاحتلال اليوم الشاب رشيد الرشق إلى مركز المسكوبية، وحددت له جلسة بالمحكمة غدا الأربعاء، علما أن الاحتلال أصدر بحقه قبل أسبوع قرارًا بالاعتقال الاداري لمدة شهر ونصف.

ومددت محكمة الاحتلال اليوم توقيف 3 شبان هم :عبد الناصر عودة من بلدة جبل المكبر، وخالد السخن من البلدة القديمة، ومحمود غيث حتى يوم الخميس المقبل.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الشابين براء محمود وسامر القواسمي، بعد اقتحام منزليهما في قرية العيسوية وبلدة الطور بالقدس المحتلة.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن المقدسي عيسى فيراوي من شجن بئر السبع، بعد قضاء 3 أشهر في سجون الاحتلال.

المصدر: (صفا)