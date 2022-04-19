الاحتلال يقرر إغلاق باحات الأقصى أمام المستوطنين اعتباراً من الجمعة حتى نهاية شهر رمضان

وطن: قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إغلاق باحات الأقصى أمام المستوطنين اعتباراً من يوم الجمعة المقبل حتى نهاية شهر رمضان.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن المستوى السياسي قرر إغلاق باحات الأقصى أمام المقتحمين اعتباراً من يوم الجمعة المقبل حتى نهاية شهر رمضان.

من الجدير بالذكر، أن المسجد الأقصى شهد خلال الأيام الماضية حالة توتر شديدة إثر اقتحام المستوطنين بشكل يومي للمسجد، حيث جرى قمع ومحاصرة المصلين والمرابطين، وإصابة العشرات منهم.