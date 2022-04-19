عقب اجتماع بمكتب السنوار.. الفصائل تقرر البقاء في حالة استنفار وانعقاد دائم ودعت لاستمرار حالة الاشتباك

وطن: أكد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل اليوم الثلاثاء، أن الفصائل ستبقى في حالة استنفار وانعقاد دائم على خلفية مايجري في القدس المحتلة.

ودعا القيادي المدلل، عقب اجتماع القوى والفصائل بمكتب رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، القوى والفصائل أهلنا في الداخل المحتل عام 1948 والضفة الغربية، باستمرار تسيير الحافلات للقدس، وأن يكونوا في حالة تحشيد مستمر من أجل الرباط في المسجد الأقصى.

كما دعا، لاستمرار حالة الاشتباك خصوصاً في القدس ومدن الضفة.

وقال القيادي المدلل :"نحن في غزة نشكل صمام الأمان والحامي للمعتكفين في المسجد الأقصى والقدس، والفصائل ستبقى في حالة استنفار وانعقاد دائم، وهذا يمثل صمام أمان للمشروع الفلسطيني."

وطالب، شعوبنا العربية أن تقف في وجه حالة التطبيع المُذل التي تُعطي الاحتلال الضوء الأخضر لمزيد من ارتكاب الجرائم ضد أبناء شعبنا وأقصانا.

وبعث بتحية إجلال وإكبار لأهلنا في القدس والأقصى والزاحفين إلى هناك، قائلاً:"لن نتخلى عنهم وسنحميهم بأرواحنا".