بصواريخ أرض-جو.. "القسام" تعرض مشاهد من تصديها لطيران الاحتلال الإسرائيلي في سماء غزة

وطن: نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الثلاثاء، مشاهد لتصديها لطيران الاحتلال الإسرائيلي بصواريخ أرض-جو خلال عدوانه على قطاع غزة فجرًا.

وكان مصدر في المقاومة قال إن الصاروخ الذي استهدف طائرات الاحتلال الإسرائيلي التي أغارت فجرًا على غزة، من طراز "ستريلا" الروسي.

وأوضح المصدر لقناة "الميادين" اللبنانية، أن الصاروخ المحمول على الكتف تستخدمه المقاومة للمرة الأولى ضد طائرات الاحتلال.

وأكد أن تجاوز الاحتلال لقواعد الاشتباك في غزة سيقابل برد وسيؤدي إلى تفجير الأوضاع.

وكانت القسام أعلنت أن دفاعاتها الجوية تصدت في تمام الساعة 1:35 من فجر اليوم، للطيران الحربي الإسرائيلي المعادي في سماء غزة، بصواريخ أرض-جو.

وأكدت مصادر إعلامية عبرية، أنه وأثناء تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي هجمات على أهداف غرب خانيونس جنوبًا، تم إطلاق صاروخ "أرض جو" نحو إحدى الطائرات.