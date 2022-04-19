مظاهرات في "تل ابيب" ضد الاعتقال الاداري واعتداءات شرطة الاحتلال على المتظاهرين

وطن: اعتُقِل ناشط في "تل ابيب" خلال تظاهرة نظمت احتجاجا على الاعتقالات الإدارية و الدعوة لمقاطعة النظام القانوني في دولة الاحتلال، وفي إطار أسبوع الفصل العنصري الإسرائيلي ومناسبة يوم الأسير الفلسطيني. ودعا المتظاهرين إلى إنهاء عمليات الاعتقال واسع النطاق للفلسطينيين والإفراج الفوري عن أمل نخلة ، الطفل المصاب بمرض خطير والمعتقل إداريًا منذ أكثر من عام.

اعتُقِل خلال التظاهرة طالب امام "مقر الأمن العام" في "تل ابيب"، لم ينشر اي موقع هذه الحادثة بشكل رسمي مطلقا، ولكن في الواقع معروف تماما حيث تم اعتقاله بالقرب من حرم جامعة "تل ابيب".

حيث احتج الناشطين مجتمعين ضد الاعتقال الاداري دون محكمة للفلسطينين في الضفة الغربية، وأعلن عشرات الإسرائيليين الذين شاركوا في المظاهرة أنهم في حال تم اعتقالهم سيقاطعون إجراءات المحاكمة ، تضامنا مع المعتقلين الإداريين الفلسطينيين الذين يقاطعون المحاكم "الإسرائيلية" منذ شهر يناير من هذا العام.

وعلى الرغم من أن العشرات من اليهود الإسرائيليين شاركوا في الاحتجاج، وقام خمسة منهم بإغلاق الطريق - وهو عمل يؤدي عادة إلى الاعتقال - إلا أن المواطن الوحيد الذي تم اعتقاله هو رامي سلمان ، وهو طالب فلسطيني مر بمكان الحادث من سكان اراضي عام 48 مثل جميع المتظاهرين الآخرين ، واختارته شرطة الاحتلال من بين كل الموجودين في المنطقة و اعتقلته، وتعرض للضرب المبرح ، وقامت الشرطة باقتياده إلى السجن عند محاولته العودة إلى شقته القريبة.

و في صباح اليوم التالي ، تم تقديمه إلى المحكمة. وطلبت الشرطة زجه بالسجن بشكل احتياطي واتهمته بالاعتداء على الشرطة بل والتهديد بقتلهم.

لكن مقطع فيديو التقطه ناشط زميل أثبت خطأ الشرطة ، وأمر القاضي بالإفراج عن سلمان بكفالة قدرها ألف شيكل وأمره بعدم المشاركة في أي مظاهرات سياسية في الأسبوعين المقبلين.

وأشار أحد المنظمين للتظاهرة إلى أن "ما حدث كان مثالا واضحا لسبب قيامنا بهذه المظاهرة. إذا كنت فلسطينيًا ، فلا يوجد لديك اي مكان آمن ، ولا حتى في منزلك. إنه فصل عنصري!".

يوم الجمعة الماضي، اعتقل جيش الاحتلال الناشط "الإسرائيلي" جيل هامرشلاغ في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية ، أثناء احتجاجه على استمرار تهجير سكان الحي ليحل محلهم المستوطنين الإسرائيليين، و كموقع على عريضة التضامن مع المعتقلين الإداريين ، ورفض التعاون مع الشرطة والمحاكم هذا أدى إلى حرمانه من الكفالة والبقاء في الحجز منذ يوم الجمعة.

وسيمثل للمرة الثالثة أمام القاضي يوم الثلاثاء ، حيث سيرفض مرة أخرى التعاون مع المحكمة أو المشاركة في الإجراءات القضائية.

واشار البيان الى انه يوجد حاليًا حوالي 500 معتقل إداري تحتجزهم سلطات الاحتلال دون توجيه تهم إليهم بأي عمل محدد، وفي عام 2021 كانت هناك زيادة كبيرة في الاعتقالات الإدارية ومن بين المعتقلين عدد كبير من الصحفيين والطلاب والناشطين السياسيين مما يعطي انطباعًا واضحًا بأنهم تم استهدافهم بسبب أعمال سياسية وليس بسبب أي نشاط مسلح.

وبسبب كثرة الاعتقالات التعسفية ، قرر المعتقلين مقاطعة المحاكم الإسرائيلية ورفض المشاركة في أي إجراءات قضائية.

بيان الناشطين الإسرائيليين:

"نحن الموقعون أدناه ، المواطنون والمقيمون في اراضي عام 48 ،وتضامنًا مع المعتقلين الإداريين، نعلن رفضنا التعاون مع المحاكم العسكرية الإسرائيلية في حال اعتقالنا ومحاكمتنا بتهمة مقاومة الاحتلال. إنّ إضراب الأسرى الإداريين الذين يرفضون التعاون مع المحاكم العسكرية الاستعمارية هدفه تسليط الضوء على طبيعة المحاكم التي تشرعن الاعتقال التعسّفيّ بحق المقاومة، حيث أنّ الاعتقال الإداريّ والمحاكم العسكرية من الأدوات التي يستخدمها الاحتلال بشكلٍ اعتياديّ ضد الذين يقاومونه. تضامنًا مع الأسرى المضربين، وما دام إضرابهم مستمرًّا، سوف نرفض المثول أمام المحاكم، التعاون معها، أو الموافقة على شروطها. نطالب سكّان دولة الاحتلال بالانضمام إلينا في المطالبة اجتثاث منظومة الاعتقال الإداريّ.