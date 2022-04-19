الإمارات تستدعي سفير دولة الاحتلال "احتجاجًا على أحداث القدس"

وطن: استدعت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي أمير حايك، "احتجاجًا واستنكارًا للأحداث التي تشهدها مدينة القدس والمسجد الأقصى من الاعتداء على المدنيين واقتحام الأماكن المقدسة، التي أسفرت عن إصابات في صفوف المدنيين".

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي إنّ الإمارات تؤكد على ضرورة وقف هذه الممارسات بشكل فوري، وتوفير الحماية الكاملة للمصلين، واحترام "السلطات الإسرائيلية لحق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية"، مؤكدة على ضرورة وقف أية ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى.

وأعربت الهاشمي عن قلقها إزاء "تصاعد حدة التوتر الذي يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة"، مؤكدة على ضرورة احترام دول المملكة الأردنية الهاشمية برعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم وعدم المساس بصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

وشددت على ضرورة "خلق بيئة مناسبة تتيح العودة إلى مفاوضات جدية تفضي إلى تحقيق سلام عادل وشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية".