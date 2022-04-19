ارتفاع سعر "بيتكوين" فوق 40 ألف دولار

وطن: سجل سعر العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين"، ارتفاعا اليوم، الثلاثاء، فوق مستوى 40 ألف دولار مع ترقب تحركات البنوك المركزية إزاء سياسات لرفع الفائدة لكبح التضخم.

وعند الساعة 10:10 بتوقيت غرينتش جرى تداول سعر أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم على ارتفاع بنسبة 4.78% على أساس يومي إلى 40764 دولارا.

وما تزال بيتكوين منخفضة بحوالي 41% عن أعلى مستوياتها على الإطلاق البالغة 69 ألف دولار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وكانت أسعار بيتكوين سجلت أدنى مستوياتها في شهر خلال تعاملات، الإثنين، مع تراجع شهية المستثمرين على الأصول عالية المخاطر.

وبلغت القيمة السوقية لـ"بيتكوين" 774.7 مليار دولار أميركي، بإجمالي 19.015 مليون وحدة متداولة من إجمالي 21 مليون وحدة مطروحة للتداول.

وزادت "إيثيريوم" ثاني أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية بعد بيتكوين، بنسبة 5.19% إلى 3044 دولارا، بإجمالي قيمة سوقية 366.33 مليار دولار.

وزادت عملة "بي إن بي" بنسبة 5.89% إلى 422.72 دولارا، لتصل القيمة السوقية إلى 69.76 مليار دولار.

وارتفعت القيمة السوقية لإجمالي العملات الافتراضية حول العالم، إلى 1.888 تريليون دولار، موزعة على 18963 عملة افتراضية، يجري تداولها من خلال 510 منصات، حسب بيانات موقع "كوين ماركت كاب".

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.