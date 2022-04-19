وزارة الصحة ونحن العالم " We World GVC" توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز دعم الأهداف المشتركة لقطاع الصحة

وطن: وقعت وزارة الصحة، ومؤسسة نحن العالم "We World GVC"، اتفاقية تعاون لتعزيز الأهداف المشتركة في التخطيط الاستراتيجي لقطاع الصحة، ودعم وتطوير معايير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الوطنية المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وإرشادات التشغيل والصيانة للمرافق الصحية.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة خلال توقيع الاتفاقية اليوم الثلاثاء، إن هذه الاتفاقية تعزز من حزمة البرامج التطويرية التي تعمل عليها الوزارة مع العديد من الشركاء والدول والمؤسسات المانحة، وهذا التعاون يشكل أهمية كبيرة على صعيد تطوير خدمات إدارة المياه والصرف الصحي وتعزيز برامج النوع الاجتماعي.

وثمنت دور مؤسسة نحن العالم والحكومة الإيطالية على دعمهم وجهودهم في تطوير القطاع الصحي الفلسطيني، والاستجابة لمختلف أنواع الدعم لمختلف البرامج الصحية في فلسطين.

من ناحيته، قال نائب القنصل الإيطالي في القدس ريكاردو فيليبو، إن هذا الدعم يأتي ضمن التعاون المشترك بين فلسطين وإيطاليا على مر السنين، مشيدا بجهود وزارة الصحة واهتمامها بتطوير مختلف البرامج الصحية.