الإسلامي الفلسطيني يقر توزيع أرباح بقيمة 10 مليون دولار وينتخب مجلس إدارة جديد

وطن: صادقت الهيئة العامة للبنك الإسلامي الفلسطيني على توزيع أرباح نقدية بقيمة 5 مليون دولار على المساهمين بنسبة 5.88% من القيمة الإسمية للسهم الواحد عن السنة المالية 2021، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بقيمة 5 مليون سهم / دولار وبقيمة إسمية دولار للسهم وبنسبة 5.88% من القيمة الإسمية للسهم بحيث يصبح رأس المال الإسمي/ المدفوع للبنك 90 مليون سهم/ دولار.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة للبنك الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 19/4/2022 في مقر الإدارة العامة في رام الله وعبر الفيديو كونفرنس في مقر الإدارة في غزة.

وعقد الاجتماع بمشاركة رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني ماهر المصري وأعضاء مجلس الإدارة، ومدير عام البنك د. عماد السعدي والإدارة التنفيذية ورئيس هيئة الرقابة الشرعية د. علاء رزية، وممثلين عن مراقب الشركات وسلطة النقد الفلسطينية وبورصة فلسطين ومدقق الحسابات الخارجي وعدد من مساهمي البنك.

وناقش المساهمون تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وقاموا بإقراره، كما استمعوا إلى تقرير مدققي حسابات الشركة وقاموا بالمصادقة على البيانات المالية وإقرارها، واستمعوا إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية وناقشوا الخطط المستقبلية للبنك.

وأقر المساهمون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك للعام 2021 وأبرؤوا ذمتهم، وانتخبوا شركة آرنست ويونع لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وفوضوا مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

وقال رئيس مجلس الإدارة في كلمته خلال الاجتماع إن المؤشرات المالية للبنك خلال العام 2021 أظهرت نمواً يتناسب مع ما تم التخطيط له، وتدل على بدء تعافي البنك والقطاع المصرفي بشكلٍ عام من التداعيات السلبية التي نتجت عن جائحة كورونا، مشيراً أن هذا النمو لم يكن ليتحقق لولا التعاون من قبل كافة مراتب البنك لتنفيذ الخطط المعدة مسبقاً والالتزام بالممارسات الفضلى للحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر وزيادة الاستثمار في التقنيات الرقمية.

وأكد المصري أن النتائج الإيجابية التي حققها البنك على المستوى المالي تأتي بالتوازي مع إنجازات مهمة في مجال التحول الرقمي حيث عمل على إضافة باقة مميزة من الخدمات الرقمية الجديدة لمركز الاتصال الرقمي بالإضافة لإطلاق خدمة إسلامي توك وتعزيز خدمات الدفع والتسديد الإلكتروني من خلال العديد من الشراكات المحلية، كما جرى أتمتة العديد من العمليات الداخلية وتطبيق نظام أرشفة إلكتروني جديد.

وأضاف المصري: "هذه الإنجازات شملت أيضاً إنجاز جزء مهمٍ من النظام البنكي الجديد – الذي سيمكن البنك من تقديم خدماتٍ عالية الجودة للعملاء والمساهمين من خلال بيئة رقمية مرنة ومتطورة وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة – إضافةً إلى تدشين صرافات آلية جديدة هي الأحدث على مستوى فلسطين، و إطلاق البطاقات الائتمانية الجديدة World Mastercard® و Platinum Mastercard® الأولى من نوعها فلسطينياً والتي ستسهم في تعزيز توجه العملاء نحو حلول الدفع الإلكتروني، وما كان للعديد من هذه الانجازات والهادفة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية في عالم المصارف أن تتحقّق لولا الجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة الرقابة الشرعية للبنك لمواءمة المنتجات الجديدة مع الشريعة الإسلامية ومتطلباتها".

وقال رئيس مجلس الإدارة إن هذه الإنجازات والنتائج الإيجابية للعام 2021 جاءت بالتوازي مع تأكيد البنك على دعمه المتواصل لقطاع الصحة العامة والتعليم والمؤسسات التي تُعنى بالفئات غير المقتدرة وذوي الاحتياجات الخاصة في كافّة أرجاء الوطن في إطار برنامجه للمسؤولية المجتمعية المستدامة، حيث جرى تنفيذ 109 مشاريع في هذا الإطار استفادت منها شرائح مختلفة في تلك القطاعات وذلك انسجاماً مع جهوده لدعم تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وجرى خلال الاجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد ضم في عضويته كلاً من السادة ماهر المصري وعمر المصري وعلاء سيسالم وطلال ناصر الدين ومحمد أبو خيزران ورفيق النتشة وصلاح الدغمة و د. ماجد الحلو وعبد الحميد العبوة وأشرف ياسين و د. سهيل سلطان.

وعقد مجلس الإدارة الجديد جلسته الأولى وجدد ثقته بالسيد ماهر المصري رئيساً له والسيد طلال ناصر الدين نائباً للرئيس.

يذكر أن البنك أصدر التقرير السنوي والبيانات المالية بشكل رقمي، بحيث يمكن الاطلاع عليها بكل سهولة وفي أي وقت من خلال الموقع الإلكتروني للبنك www.islamicbank.ps/annual/2021.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني في تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدمات رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل التي تقدم باقة مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئة سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما حصل البنك مؤخرا على جائزتي "أفضل بنك إسلامي في فلسطين" من قبل مجلة International Finance Magazineو"أفضل بنك رقمي في فلسطين" وفقاً لمجلة International Business Magazine.