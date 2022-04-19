ذوو الاسرى يطالبون بالتدخل العاجل لإنقاذ الأسرى في سجون الاحتلال

وطن: طالب ذوو الأسرى وعشرات المشاركين في الوقفة الأسبوعية المساندة للأسرى، التي تم تنظيمها أمام مكتب الصليب الاحمر في مدينة طولكرم ، المجتمع الدولي للوقوف أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه آلاف الأسرى القابعين في سجون الاحتلال في ظروف صعبة، والتدخل العاجل للضغط على الاحتلال للإفراج عنهم وفي مقدمتهم المرضى.

ومن جانبه قال مدير مكتب نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر إن قوات الاحتلال تشن حملات اعتقالات في صفوف المواطنين من كافة محافظات الوطن، حيث يقبع أكثر من 4500 أسير في سجون الاحتلال، منهم 500 أسير مريض، و500 معتقل إداري، مشيرا إلى وجود 520 أسيرا من طولكرم يقبعون في سجون الاحتلال، منهم 12 بحكم إداري، و11 مريضا وأصعبهم الأسيرين معتصم رداد وموسى صوفان.

بدوره قال مدير الحكم المحلي في طولكرم، الأسير المحرر راغب أبو دياك باننا نعاهد الأسرى بأن لا بديل عن إطلاق سراحهم وتبييض السجون، كي يساهموا في بناء الوطن ومؤسساته، والضغط على كافة المؤسسات الدولية والصليب الأحمر بالضغط نحو الإفراج عنهم".