الملك عبد الله وأردوغان يبحثان الأوضاع بمدينة القدس والمسجد الأقصى

وطن: بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، تطورات الأوضاع بمدينة القدس والمسجد الأقصى.

وبحسب الرئاسة التركية والديوان الملكي الأردني، بحث الجانيان التطورات الأخيرة في القدس، خلال اتصال هاتفي مساء أمس الاثنين.

من جهته، قال أردوغان في تغريدته إنه "عبر للعاهل الأردني عن بالغ أسفه وقلقه جراء اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين في شهر رمضان"، لافتا إلى أنهما "اتفقا على التعاون بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها لإحلال السلام في المنطقة".

هذا وكتب الديوان الملكي في "تويتر": "الملك عبدالله الثاني يؤكد، في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الوقوف بوجه الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس"