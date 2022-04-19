نقابة الصيادلة تطالب بالإفراج عن الصيدلاني محمد عمرو المعتقل لدى الاجهزة الامنية

وطن: طالبت نقابة الصيادلة الرئيس محمود عباس ووزير الداخلية بالإفراج عن عضوها الصيدلاني محمد عمرو المعتقل لدى الأجهزة الأمنية .

وقالت مجلس النقابة في بيان وصل وطن نسخة عنه،"لن نتردد باتخاذ كافة الخطوات والإجراءات القانونية والنقابية للدفاع عن زميلنا حتى إطلاق سراحه وعودته الى أسرته".

وأبدى مجلس النقابة استغرابه واستهجانه للطريقة والأسلوب المتبع الذي لجأت اليه الاجهزة الامنية لاعتقال الصيدلاني محمد طه عمرو، مضيفا ان ذلك ياتي " في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الوطنية والشعب الفلسطيني والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى من قبل جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين، والاعتداء على المصلين والمرابطين فيه، وحملة المداهمات والاقتحامات الليلية للمدن والقرى والمخيمات والتي ينتج عنها عدد كبير من الشهداء والجرحى والمعتقلين المدافعين عن الوطني".

وكانت الاجهزة الامنية قد اعتقلت فجر اليوم الدكتور الصيدلاني محمد عمرو ابنه بعد اقتحام من منزل العائلة في بلدة دورا.