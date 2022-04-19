إصابة العشرات بالاختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في برقة

وطن:أُصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، الثلاثاء، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال شمالي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان، إن مواجهات اندلعت في قرية بُرقة، عقب مسيرة نظمها السكان، ردا على تنظيم مئات المستوطنين مسيرة لمستوطنة حومش، المخلاة منذ عام 2005.

وافاد الهلال الاحمر باصابة 32 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في برقة بينهم 25 حالة اختناق بقنابل الغاز.

وقالت مصادر محلية أن الجيش استخدم الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رشق شبان فلسطينيون، القوات الإسرائيلية بالحجارة.

وقالت مصادر طبية إن عشرات المواطنين، أُصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع وجرى علاجهم ميدانيا.

ومنذ صباح الثلاثاء، أغلق جيش الاحتلال مداخل بلدات "بُرقة، وسبسطية، وبزاريا، وسيلة الظهر"، بالسواتر الترابية، لتأمين مسيرة المستوطنين.

وانتشر جيش الاحتلال على مداخل البلدات الفلسطينية، ومنع المواطنين من الوصول للشارع العام، فيما شوهدت عشرات الحافلات تنقل المستوطنين إلى موقع مستوطنة “حومش” المخلاة.