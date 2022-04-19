روسيا تعلن تدمير 60 هدفا عسكريا في أوكرانيا

وطن: قالت وزارة الدفاع الروسية إن سلاح الجو قصف 60 هدفا عسكريا في أوكرانيا بما في ذلك مستودعين لصواريخ "توتشكا-يو" وإسقاط مقاتلة "ميغ 29" وأربع مسيّرات.

وجاء في التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في يومها الـ55.

واوضحت انه تم خلال ليل الاثنين- الثلاثاء، تم تدمير 13 معقلا للقوات الأوكرانية ومراكز تجمع عسكرية، وان المقاتلات الروسية دمرت 60 منشأة عسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك تدمير مستودعين لصواريخ "Tochka-U".

وأشارت الى ان القوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية استهدفت 1260 هدفا عسكريا أوكرانيا، بما في ذلك 25 موقعا للقيادة، وقاذفتي صواريخ من طراز Buk-M1، و 1214 مكانا لتجمعات عسكرية.

واوضحت انه تم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "MiG-29" واربع طائرات بدون طيار، واعتراض صاروخين من طراز "Tochka-U" (توتشكا يو)

ولفتت الى انه ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية، تم تدمير 140 طائرة، و487 طائرة بدون طيار، و252 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات، و2353 دبابة ومركبات قتالية مدرعة، و256 منشأة MLRS ، وغيرها.

المصدر: RT